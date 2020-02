No Opinião Pública desta sexta-feira, olhamos para as áreas mais atingidas em Portugal e no resto da Europa - com destaque para a situação em Itália - pelo impacto na economia da China do surto de coronavírus.

Num mundo globalizado, que medidas podem tomar as instituições financeiras europeias e mundiais para apoiar os países mais afetados?

Para analisar a situação, estiveram em estúdio, Catarina Castro, analista de mercados, e João Duque, economista e professor do ISEG.