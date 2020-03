No Opinião Pública desta terça-feira, analisamos a disponibilidade dos clubes de futebol da primeira e da segunda Liga para realizar jogos à porta fechada ou para adiar jornadas.

As organizações de eventos nas áreas do desporto, da cultura, dos negócios e do turismo asseguram que vão seguir as recomendações da Direção Geral da Saúde.

Joaquim Rita, comentador SIC, e Américo Baptista, psicólogo, foram os convidados em estúdio.