Rúben Amorim é uma boa escolha para treinar o Sporting?

Rúben Amorim vai ser apresentado hoje como treinador do Sporting. Será o quarto técnico a orientar a equipa esta temporada. O ex-treinador do Braga vai assinar um contrato até 2023, que vai custar a Alvalade 10 milhões de euros.

Concorda com a mudança de treinador nesta fase do campeonato? Os resultados justificavam a entrada do novo técnico? Como vê os argumentos de Silas na hora da saída? E o que pensa da forma como Frederico Varandas tem gerido a área do futebol do clube?

São questões que estiveram em debate no Opinião Pública desta quarta-feira. Em estúdio, contámos com os comentadores da SIC, António Ribeiro Cristóvão e Luís Cristóvão.