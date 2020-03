Como é que as escolas se estão a preparar para enfrentar o coronavírus

No programa desta sexta-feira, abordamos as consequências do novo coronavírus para alguns sectores da sociedade... no ensino e no meio empresarial.

As escolas têm até segunda-feira para implementar os planos de contingência. Entre as medidas, devem fazer o controlo da febre dos estudantes, aumentar a desinfeção dos espaços e criar áreas de isolamento. No caso de haver casos suspeitos, devem seguir as recomendações dos delegados de saúde.

Olhamos também para a proteção social e o direito dos trabalhadores, por exemplo em matéria de pagamento de baixas e na aplicação de outras soluções, como colocar trabalhadores de licença sem vencimento temporário.

Em estúdio, estiveram Guilherme Duarte, da Associação. Nacional de Médicos de Saúde Pública, e Pedro da Quitéria Faria, advogado especialista Direito do Trabalho.