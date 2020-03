Tem seguido as regras para evitar o contágio por coronavírus?

No programa desta quarta-feira, debatemos as recomendações das autoridades de saúde para travar a propagação do Covid-19.

Em estúdio, António Silva Graça, médico infecciologista, e Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, responderam às dúvidas dos espectadores.

Acompanhamos ainda a conferência de imprensa do primeiro-ministro. António Costa reuniu-se hoje com 8 ministros para discutir medidas de resposta ao surto de coronavírus em áreas como a saúde, a educação e a economia.