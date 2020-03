Devemos fechar as escolas mesmo sabendo que as crianças em geral não contraem a doença?

No programa desta quarta-feira, está em debate o eventual fecho das escolas em todo o país. Acompanhe aqui em direto a partir das 11h00.

Concorda com o incremento das medidas de contenção em diversos setores? O fecho de escolas, ou a suspensão de aulas presenciais, deve ser generalizado, ou apenas em locais com focos de infeção? E como vê a possibilidade de se antecipar as férias da Páscoa, proposta que partiu da Associação de Dirigentes Escolares?

Em estúdio, Jorge Saleiro, vice-presidente Associação Nacional Dirigentes Escolares (ANDE), e a partir de Matosinhos, José Manuel Gonçalves , do Conselho Executivo da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFA), respondem as perguntas dos telespetadores.