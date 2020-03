Fecho de escolas para conter o Covid-19?

No programa desta quarta-feira, debatemos a hipótese de se encerrar todos os estabelecimentos de ensino de forma a evitar a concentração de crianças e jovens.

Como vê a possível antecipação das férias da Páscoa? A acontecer, que consequências terá para as familias? Com quem ficarão as crianças e como podem os alunos recuperar as aulas perdidas?

Em estúdio, estiveram José Manuel Gonçalves, da comissão executiva da CONFAP - Confederação Nacional das Associações de Pais -, e Jorge Saleiro, vice-presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares,