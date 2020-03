Estado de emergência: o que muda nas nossas vidas

No Opinião Pública desta manhã, voltamos a olhar para as novas regras decorrentes da declaração de estado de emergência.

Queremos saber o que pensa das decisões do Governo de combate à pandemia de Covid-19: são medidas acertadas, no sentido de proteger as pessoas sem estagnar a economia, ou pensa que o Executivo deveria ter ido mais longe?

Com a ajuda de um advogado especialista em direito do trabalho, vamos tentar perceber o que muda realmente nas nossas vidas, quer no trabalho, quer na vida social e familiar.

Veja abaixo o programa em direto:

Direto

Pode participar das 10h30 às 12h00, através dos números 21 416 11 47 ou 21 416 11 48.

Veja também: