No Opinião Pública desta manhã, vamos debater a situação dos trabalhadores e das empresas em plena pandemia. Acompanhe aqui em direto:

Direto

Queremos saber se concorda com as medidas que foram tomadas pelo Governo português, se são ou não suficientes, e se está devidamente esclarecido, sobre as novas regras do trabalho durante o Estado de emergência.

Do seu ponto de vista, o governo e as autoridades de saúde estão a gerir bem esta crise? E afinal qual é a prioridade: a saúde ou a economia?