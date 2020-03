O que pensa do novo pacote de medidas de apoio para famílias e empresas?

O Governo anunciou um novo pacote de medidas de apoio para famílias e empresas. No Opinião Pública desta manhã, queremos saber o que pensa destes auxílios. Acompanhe aqui em direto:

Direto



Quais são, os que fazem mais e os que fazem menos sentido? São ou não suficientes? Há ou não outro tipo de ajudas por que se podia esperar? E que papel podem ter também as câmaras e o sector privado, no âmbito da crise actual?

Por exemplo, as prestações dos créditos à habitação: no caso das famílias em dificuldades, as mensalidades podem ser suspensas até dia 30 de setembro. Também durante 6 meses, as empresas com problemas, não vão ter de pagar pelos créditos bancários.

São algumas das medidas anunciadas e que já foram promulgadas pelo Presidente da República.

Participe entre as 10h30 e as 12h00 através dos números 21 416 11 47 ou 21 416 11 48.