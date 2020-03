O combate à Covid-19 nos lares de idosos

No Opinião Pública desta manhã, vamos discutir e analisar as novas medidas do Governo para a prevenção e o combate ao novo coronavírus nos lares de idosos.

Queremos saber o que pensa da realização de testes, que começam hoje a ser feitos a todos os funcionários e idosos com sintomas e como olha para os procedimentos que os lares devem aplicar para lidar com a Covid-19.

Se tem familiares em lares de idosos, queremos saber que noticias tem e como tem sido informado sobre os planos de contingência. Queremos também debater a articulação com as autoridades locais de saúde, as autarquias e a Proteção Civil, no âmbito da atual crise.

Veja abaixo o programa em direto:

Para participar pode ligar para os números de telefone 21 416 11 47 ou 21 416 11 48.