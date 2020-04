No Opinião Pública desta manhã, analisamos o impacto da Covid-19 na sociedade portuguesa. Perguntamos-lhe se sente que o esforço está a valer a pena, do ponto de vista da saúde, mas também do económico.

As medidas de apoio estão a revelar-se suficientes? Quais serão os desafios da recuperação da economia do país e dos vários setores em particular?

Queremos saber a sua opinião através dos telefones 21 416 11 47 ou 21 416 11 48, entre as 10h30 e as 12h00.

Veja abaixo o programa em direto: