Reabertura de escolas e creches: estamos prontos?

O Governo prolongou o calendário escolar até 26 de junho e adiou a primeira fase de exames para julho. A intenção é que os alunos do 11.º e 12.º anos voltem a ter aulas presenciais às disciplinas que vão fazer exame, a paritr de 18 de maio. As creches reabrem a 1 de junho.

No Opinião Pública desta manhã, debatemos a reabertura destes estabelecimentos de ensino: estamos ou não em condições de abrir escolas para os alunos do 11.º e 12.º anos e as creches? Como é possivel garantir que são espaços seguros? Com que critérios devem reabrir as creches? Como minimizar o risco de contágio e quais os equipamentos e medidas necessários para garantir a segurança dos alunos?

