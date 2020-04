No Opinião Pública desta manhã, debate-se o futuro dos campeonatos de futebol em Portugal.

A decisão do Governo só será conhecida amanhã, mas queremos saber a sua opinião sobre como resolver o impasse no futebol, criado pela pandemia: os jogos devem ser realizados á porta fechada, como propõe a Liga de Clubes, e num número limitado de estádios ou o Governo deverá dar o campeonato como encerrado, com base na classificação das jornadas realizadas até agora ou sem atribuição de título?

Vamos também perspetivar como é que a indústria do futebol vai recuperar da crise financeira provocada pela quebra nas receitas de bilheteira, nos direitos de transmissão televisiva e de patrocinadores.

Veja abaixo o programa em direto. Para participar, ligue para os números de telefone 21 416 11 47 ou 21 416 11 48 entre as 10h30 e as 12h00.