Polémica sobre o Novo Banco e as divergências entre Costa e Centeno

O Opinião Pública desta manhã vai debater as divergências entre António Costa e o ministro das Finanças em torno do Novo Banco e as possíveis consequências políticas desta polémica. Acompanhe o programa aqui em direto:

Direto

Da parte da oposição, o líder do PSD pediu a demissão de Mário Centeno e o líder do CDS considera que António Costa deve assumir as responsabilidades em todo este caso.

Depois do encontro de ontem à noite entre o primeiro-ministro e Mário Centeno, considera que o diferendo está sanado? Qual dos dois sai mais fragilizado?

Queremos também saber a sua opinião sobre a última injeção de capital de 850 milhões de euros, mesmo antes de estar concluída a auditoria ao Novo Banco, a questão que separou António Costa e Mário Centeno.

Como olha também para o pagamento de bónus aos gestores do Novo Banco?

O Governo acha imoral, mas a instituição bancária não vai voltar atrás e vai mesmo pagar prémios aos administradores.

Participe no programa através dos números 21 416 11 47 ou 21 416 11 48, entre as 10h30 e as 12h00.