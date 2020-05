Covid-19 em Portugal. O que esperar da próxima fase?

No Opinião Pública desta manhã, analisamos o estado da epidemia de Covid-19 em Portugal, no dia em que o Conselho de Minitros está reunido para definir as regras da terceira fase da retoma na próxima segunda-feira.

Que balanço faz dos sucessivos desconfinamentos? Com que expectativas encara a próxima fase, que prevê a reabertura do ensino pré-escolar, dos cinemas, teatros e salas de espetáculo? Como olha para o comportamento da população, quando um estudo revela que 86% dos portugueses já anda na rua, pelo menos uma vez por semana?

Veja abaixo o programa em direto. Pode participar através dos números de telefone 21 416 11 47 ou 21 416 11 48, entre as 10h30 e as 12h00.