No Opinião Pública desta manhã debatemos a retoma do turismo em Portugal.

Queremos saber o que perspetiva com o aproximar da época de férias. Quais são as dificuldades e as oportunidades do turismo nesta fase de desconfinamento? Há ou não condições para a retoma do setor? Quais são os principais problemas, do lado de quem nele trabalha? E quais são os principais obstáculos, do lado de quem quer viajar?

