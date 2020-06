O regresso do futebol português e as decisões da Champions em Lisboa

O futebol regressou aos estádios portugueses e, no Opinião Pública desta manhã, queremos saber a sua opinião sobre os resultados das equipas até ao momento.

O facto de não haver público nas bancadas influencia os resultados? As fracas prestações de FC Porto, Benfica e Sporting na Primeira Liga têm relação com a paragem forçadas durantes vários meses?

O que pensa da fase final da Liga dos Campeões acontecer em Lisboa e a possibilidade de os jogos virem a ter público nas bancadas?

Veja abaixo o programa em direto.