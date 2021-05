Bullying em debate no Opinião Pública

No Opinião Pública desta manhã, o bullying vai estar em debate a propósito do recente caso de um rapaz de 12 anos que foi atropelado, no Seixal, ao tentar fugir das agressões por parte de um grupo de colegas.

O episódio foi filmado e partilhado nas redes sociais pelas próprias agressoras, que já foram entretanto identificadas pela policia.

Quais as razões que levam os menores a praticar estes actos qualificados como crime/estes comportamentos agressivos?

Como são ultrapassados os traumas passados pelas vitimas?

Pensa que situações como as que aconteceram na passada semana e só agora divulgadas ocorrem com muita frequência?

Por que razão as crianças que passam por estas situações não contam aos pais, aos familiares, aos professores?

E porque razão quem vê não faz nada?

Qual o papel da escola para evitar que casos destes aconteçam?

E a família, como deve acompanhar?

Participe no debate, inscreva-se através dos números 21 416 11 47 ou 21 416 11 48 ou envie-nos um mail para opiniaopublica@sic.pt para entrar por videochamada.