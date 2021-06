Dia de estreia de Portugal no Europeu. A seleção nacional irá superar a Hungria?

Dia de estreia de Portugal no Europeu de futebol. A seleção nacional começa a defesa do titulo de campeã frente à Hungria. O jogo começa às 17:00 e é transmitido aqui e na SIC. Queremos saber quais as suas expectativas. Considera que Portugal irá superar a Hungria? Na sua opinião, a equipa está mais forte que nos campeonatos anteriores? E este primeiro jogo, será mais simples de ultrapassar?

