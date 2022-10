Original é a Cultura - Tradição

Original é a Cultura

A tradição está nas ruas, nas nossas vidas, nos usos e costumes. E salta para a arena sempre que é contestada entrando em conflito com o novo, o moderno, o progresso. À maneira de Almada Negreiros, no seu “Manifesto Anti-Dantas”, de 1915, as palavras de ordem podem ser: “Basta, Pum! Basta!”O que significa a tradição nos nossos tempos? De que forma se manifesta nas vertentes social, política e cultural? Que valores encarna? Poderá mudar?O tema desta semana é A Tradição