O verso “O mito é o nada que é tudo”, do poema “Ulisses” de Fernando Pessoa, leva-nos aos passos dos nossos heróis. O que são heróis? Como a cultura os representa? Vemos mais longe aos ombros desses gigantes? De que forma – sejam reais ou imaginários – eles nos ajudaram a modelar as nossas identidades individuais e colectivas?No programa desta semana,a conversa gira à volta daqueles que, no dizer de Camões, “por obras valerosas se vão da lei da morte libertando”.