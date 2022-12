Original é a Cultura

ORIGINAL É A CULTURA- Preconceito

A nossa sociedade está carregada de estigmas, uma espécie de palas que nos toldam a visão e nos impedem de viver e criar em pleno. “Os preconceitos têm mais raízes do que os princípios” escreveu Nicolau Maquiavel. Hoje vamos conversar sobre a construção de preconceitos e a sua presença em todas as esquinas do mundo.