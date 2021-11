Culpados ou inocentes? As primeiras sentenças da Pancada de Meia-Noite

Rendeiro: como nós, mas em banqueiro

O julgamento de João Rendeiro, antigo administrador do BPP, teve uma sentença rápida com uma pena que passa pela praia de Carcavelos. Fique a conhecer os argumentos de Cláudio Almeida.

"Mudar a bandeira francesa sem dar bandeira"

Guilherme Fonseca fez o julgamento do Presidente francês Emmanuel Macron: político, banqueiro e, aparentemente, novo funcionário da Robiallac. Consulte a sentença e descubra como é que o Presidente "vai fazer" a próxima campanha, que promete ser original.

Mau, Mau, Mário

Cátia Domingues fez o julgamento do Mário - e não é o Mário Ribeiro do Big Brother que chegou a ser preso. O réu é o neonazi Mário Machado. Confira a "big" pena aplicada.

O adepto do cartão do adepto

Manuel Cardoso fez o julgamento do Cartão do Adepto e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Uma sentença rápida para a “pior ideia envolvendo futebol e adeptos desde a vuvuzela”. A sentença leva o secretário de Estado ao futebol.