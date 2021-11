Planeta Lourenço: os aspiradores do futuro

No "Planeta Lourenço" desta quinta-feira, Lourenço Medeiros apresenta três aspiradores para as tarefas do dia a dia, numa tecnologia inovadora e que promete vir para ficar.

Os aspiradores fazem parte da vida doméstica de muitos portugueses.

Com o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, surgem novas classes deste eletrodoméstico, sendo as apresentadas caracterizadas como "muito duradouras".

O primeiro apresentado por Lourenço Medeiros possui a vantagem de não gastar consumíveis, o que significa que não é necessária a compra de sacos para o aparelho, estando avaliado em 800 euros.

Já o segundo aspirador, com um preço de venda inferior - 400 euros -, "reinventa a vassoura" com a sua tecnologia que o permite aspirar para dois lados em simultâneo.

O último apresentado é o único autónomo nas suas tarefas, podendo, ou não ser comandado, tendo um horário pré-definido de funcionamento, ou ser comandado pelo telemóvel.

Com a sua capacidade para detetar objetos, pode também enviar imagens para o utilizador a questionar sobre se o objeto encontrado deve ou não ser aspirado.

Por mil euros, este aspirador poderá ser adquirido, juntamente com a sua base, para onde volta sozinho quando se encontrar perto de ficar sem bateria.