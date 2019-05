"Nunca ninguém no PSD festejou fosse o que fosse com o Dr. Mário Nogueira"

Pedro Santana Lopes diz que nenhum militante do PSD faria acordos sem autorização do Bloco de Esquerda e com o PCP. Esta segunda-feira, no Polígrafo SIC, o líder do Aliança defendeu ainda que houve contacto direto entre a liderança dos partidos na comissão parlamentar de Educação.