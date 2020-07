António Costa assinou cláusula secreta para privados em caso de nacionalização da TAP?

O Estado fica com 72,5% do capital da TAP, assegurando o controlo da empresa.

OS PORMENORES DO NEGÓCIO

O acordo alcançado levará à saída do acionista David Neeleman do capital da TAP, que acabou por renunciar ao direito às prestações acessórias. Também a transportadora brasileira Azul, da qual Neeleman é presidente do conselho de administração, renunciou ao direito de converter o seu empréstimo obrigacionista de 90 milhões de euros em capital.

A estrutura acionista ganha uma nova forma: 72,5% do capital é detido pelo Estado, 22,5% pelo acionista português Humberto Pedrosa e 5% pelos trabalhadores da companhia.