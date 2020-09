Alunos questionados sobre sexualidade? 

A polémica com a disciplina Educação para a Cidadania está a encher as redes sociais com outras histórias. Por exemplo, uma escola do Porto que terá questionado alunos do 5.º ano sobre a orientação sexual e a identidade de género.

Num documento, é pedido aos alunos que digam a idade, nacionalidade, escola que frequentam, ano e turma. Há ainda outras duas perguntas relacionadas com sexualidade. A primeira sobre "sexo/identidade de género" e com possibilidades de resposta "homem, mulher ou outro". E na segunda, as crianças devem dizer por quem se sentem "atraídas": "homens, mulheres ou ambos".

Mas será que o documento é real?



Mais sobre o Polígrafo SIC aqui.