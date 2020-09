A Iniciativa Liberal sugeriu que a Câmara Municipal do Seixal comprou balneários pré-fabricados para a Festa do Avante!.

"Qual a razão para a Câmara Municipal do Seixal adquirir tanta casa de banho e numa data tão próxima da Festa do Avante?" Uma pergunta que deixa implícito um possível apoio autárquico comunista à festa do PCP.

