Costa disse que o BE é um partido oportunista e parasita? 

No "Sei o que fizeste no verão passado", o Polígrafo SIC concentra-se nas negociações para o Orçamento do Estado.

Depois do ultimato à esquerda de António Costa, garantindo que "se não houver acordo, é simples: não há orçamento e há uma crise política, o primeiro-ministro moderou o tom. Dias mais tarde, já sem ameaças de crise, sublinhou a necessidade de um entendimento à esquerda com o horizonte da legislatura.

Mas nas redes sociais, Costa não foi perdoado. Houve quem lembrasse a contradição: agora precisa do Bloco de Esquerda quando no passado referiu que o partido de Catarina Martins era "oportunista e incapaz de assumir responsabilidades". Terá sido mesmo assim?



Mais sobre o Polígrafo SIC aqui.