Enquanto a vacina contra a covid-19 não chega, crescem as discussões e as acusações sobre as medidas que têm vindo a ser tomadas para conter o contágio.

Vários dirigentes do Chega!, o partido de André Ventura, estão mesmo a partilhar nas redes sociais teses negacionistas e teorias da conspiração sobre a covid-19?

