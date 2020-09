Rio recusa coligação com o Chega! nas autárquicas

Rui Rio rejeita vir a fazer coligações com o Chega! nas próximas eleições autárquicas. Em entrevista ao Polígrafo SIC, o líder do PSD anunciou também que vai viabilizar a comissão de inquérito ao Novo Banco.

Sobre as negociações para o Orçamento do Estado, Rio diz que cabe ao Presidente da República decidir o que vai acontecer se existir uma crise política.

PSD apoia criação de comissão de inquérito ao Novo Banco

Numa entrevista em que foram abordadas várias temáticas, Rio anunciou que o PSD vai viabilizar a criação da comissão de inquérito ao Novo Banco.

Rui Rio diz que concorda com a proposta do Bloco de Esquerda e considera que uma nova injeção de capital no banco só pode acontecer depois de uma auditoria às contas, feita por uma instituição pública, como o Tribunal de Contas.

Sobre as eleições no Benfica e o apoio do primeiro-ministro António Costa à recandidatura de Luís Filipe Vieira, Rui Rio diz que está em último lugar para ser convidado para alguma coisa do futebol.

O presidente do PSD elogiou as capacidades políticas do antigo líder do CDS-PP Paulo Portas, mas garantiu que "nada está decidido" sobre o candidato do partido para a Câmara de Lisboa.

Rio foi questionado sobre uma proposta lançada pelo antigo ministro Miguel Poiares Maduro, que sugeriu ao semanário Expresso que PSD e CDS-PP deveriam concorrer coligados no próximo ano à câmara da capital, com Paulo Portas como candidato.

"Eu não vou comentar nome nenhum para câmara nenhuma, designadamente para o Porto e Lisboa. O dr. Paulo Portas é hoje um dos políticos de referência e dos portugueses mais bem preparados para o exercício de qualquer cargo público", elogiou.

