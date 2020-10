Um vídeo no qual António Costa assume ser acionista do Benfica está a circular nas redes sociais, desde a polémica por causa do apoio do primeiro-ministro à candidatura de Luís Filipe Vieira.

O vídeo, datado de 2009, mostra a reação de Costa depois de se saber que Cavaco Silva possuía ações na SLN, proprietária do entretanto falido BPB.

Onze anos depois, será que o primeiro-ministro ainda é acionista do Benfica?