OE2021. Jerónimo admite aproximação com PS mas diz que medidas não chegam 

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, foi o convidado do programa Polígrafo SIC desta segunda-feira, na SIC Notícias.

OE2021. Jerónimo de Sousa diz que medidas não chegam

Numa entrevista que aconteceu no mesmo dia em que o Orçamento do Estado para 2021 foi entregue na Assembleia da República, Jerónimo de Sousa disse que as propostas que se conhecem do documento são insuficientes.

"Não corresponde aos objetivos centrais que nós colocamos. É claramente insuficiente em muitas matérias, desde a questão das creches e lares à proteção daqueles que perderam tudo."

Ainda assim, o secretário-geral comunista admitiu uma aproximação com os socialistas nos últimos tempos.