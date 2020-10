Em dia de entrega do Orçamento do Estado para 2021, as dúvidas são muitas. Em parceria com a consultora Deloitte, o "Polígrafo SIC" faz uma análise sobre o que muda nas contas.

Com a chegada da crise provocada pela covid-19, as empresas tiveram de recorrer ao lay-off. Será que esta medida custou 1,9 mil milhões de euros ao Estado até agosto deste ano?