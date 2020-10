A nomeação de Carlos Tavares como novo presidente do Tribunal de Contas veio engrossar as críticas ao Governo, por estar a colocar pessoas de confiança política do PS em altos cargos do Estado e noutras posições de relevo.

Mas será que o princípio seguido até agora tem sido o da não renovação dos mandatos, como afirmou António Costa? Ou a revisão constitucional de 1997 estabeleceu um mandato único para o presidente do Tribunal de Contas, como disse Marcelo Rebelo de Sousa?