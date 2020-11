O Presidente da Câmara do Porto considera que Graça Freitas já não devia estar à frente da Direção-Geral da Saúde.

O autarca defende que a comunicação sobre a pandemia é pouco clara e muito baseada em números.

Em entrevista ao Polígrafo SIC, Rui Moreira disse que o país teve tempo suficiente para se preparar para a segunda vaga da pandemia.

Questionado sobre uma possível recandidatura à Câmara do Porto, diz ainda não ter tomado uma decisão. No entanto, recusa o apoio do Chega!.