O ministro da Economia diz que estão a ser avaliadas novas restrições nos concelhos com mais casos de contágio. Em entrevista ao Polígrafo-SIC, Pedro Siza Viera diz também acreditar na retoma económica em setembro de 2021.

Horas depois de Mário Centeno, ex-ministro das Finanças e atual governador do Banco de Portugal ter defendido que os apoios do Estado devem ser temporários, Siza Vieira afirma: "Há muitas opiniões que se vão ouvindo, opinião do Governador é mais uma".