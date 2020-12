O ex-dirigente do CDS admite que o partido vive momentos de dificuldades. Equaciona até a possíbilidade de um acordo à direita, que inclua o Chega! para viabilizar um Governo.

Sobre a liderança do partido, disse que no momento de dificuldade que se vive Francisco Rodrigo dos Santos deve manter-se à frente do partido, mas considera que há muitos militantes do CDS que podiam ascender a presidentes.