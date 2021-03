Paulo Sérgio, o treinador do Portimonense, garantiu que nunca tinha sido expulso de um jogo. A afirmação foi feita depois do conflito com o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e que levou à expulsão dos dois técnicos.

O Polígrafo SIC foi verificar se Paulo Sérgio disse a verdade.

