João Bilhim acusa Costa de estar a desfazer o que conquistou noutros tempos e critica atitudes do PS

O ex-presidente da CRESAP, João Bilhim acusa o primeiro-ministro de estar a desfazer o que conquistou como ministro da Justiça e da Administração Interna.

João Bilhim tem o cartão de militante do PS, mas quando foi para a CRESAP, em 2012, suspendeu as quotas. Considera que tem a militância adormecida e critica algumas atitudes do partido.

Em entrevista ao Polígrafo SIC, João Bilhim atacou ainda o Governo pelas nomeações que tem feito e pela forma como tratou alguns rostos do partido. O ex-presidente da CRESAP disparou ainda contra a ministra da Administração Pública, que anunciou a criação de uma residência universitária, em Lisboa, só para filhos de funcionários do Estado.