Líder do CDS não exclui entendimentos com o Chega no futuro

O presidente do CDS não exclui entendimentos com o Chega no futuro. Em entrevista ao Polígrafo SIC, esta segunda-feira, Francisco Rodrigues dos Santos garantiu que vai ter mais autarcas nas eleições do outono, mas não disse quantos.

"Vamos ter um melhor resultado do que em 2017", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

Em relação a Suzana Garcia, candidata social-democrata à Câmara da Amadora apoiada pelo CDS, o líder centrista admite discordar e não subscrever algumas afirmações da advogada, mas apoia o programa eleitoral, a proposta política para o concelho.