Sabe-se agora que nas últimas eleições, alguns militantes do PAN desenharam árvores nos boletins de voto, que foram por isso considerados nulos.

A candidata do partido à Câmara do Porto, Bebiana Cunha, reagiu com ironia, mas não deixou de escrever que estes votos deviam ser tratados de outra forma. Será que podem ser válidos?