Novo afiar de facas social-democrata: Rio "não faz do PSD grande" e Rangel à espreita

Miguel Pinto Luz é o convidado de Bernardo Ferrão no Polígrafo desta semana e acusa Rio de não fazer do PSD um partido "grande", numa entrevista que deu ainda mais força às vozes que apontam Paulo Rangel como candidato à liderança do partido.

Para Pinto Luz, Rui Rio é um "líder de fação", não contribuindo para a unidade dos sociais-democratas.

"Tem esta visão maniqueísta permanente, dos bons e dos maus, de que, quem tem uma opinião diferente, é alguém que lhe quer mal, é entendido logo como oposição e um alvo a abater. Eu penso que isso não faz do PSD grande. E, portanto, a primeira razão para não termos resultados positivos a nível nacional é estarmos divididos", diz o social-democrata.

Miguel Pinto Luz partilha que, para si, "é preciso um líder congregador, um líder que faça uma oposição cerrada e clara face ao Partido Socialista.", não sendo Rui Rio essa pessoa.

Mas, se Rui Rio não preenche os critérios do social-democrata, Paulo Rangel já o faz, sendo cada vez mais certa a candidatura do eurodeputado à liderança do PSD.

"Este homem faz isso. Paulo Rangel é, manifestamente, um dos homens que tens estas características."

