Francisco Rodrigues dos Santos comparou Rui Rio ao “pisca pisca” de Ruth Marlene?

O CDS está em plena crise interna, com as duas fações numa troca acesa de ataques nas redes sociais. São usadas decisões e frases do passado, como a do líder, Francisco Rodrigues dos Santos, que, em 2018, disse que o PSD de Rui Rio era como "a moda do pisca pisca" da cantora Ruth Marlene. Será a declaração verdadeira?