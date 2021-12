Pfizer acrescentou ingrediente nas vacinas das crianças para evitar ataques cardíacos?

Agora que está recomendada a vacinação pediátrica pela comissão técnica da Direção-Geral da Saúde, importa mais do que nunca desfazer boatos e combater rumores. Começamos com uma publicação que garante que a farmacêutica Pfizer acrescentou um ingrediente nas vacinas contra a covid-19 para as crianças para evitar ataques cardíacos. Será verdade?