Polígrafo SIC: incêndios, promessas feitas em Pedrógão Grande e uma onda de calor em 1944

No Polígrafo SIC, analisámos os número de ventiladores comprados durante a pandemia, as palavras de António Costa sobre os fogos serem provocados "por mão humana", questionámos onde andam os seis helicópteros Kamov e quais as promessas feitas pelo Governo aquando dos incêndios de 2017 foram cumpridas, se a onda de calor de 1944 foi semelhante à que atingiu o país na semana passada. Na Ucrânia, verificámos se a ajuda humanitária fica descartada na fronteira com a Polónia, se uma central russa foi atingida por um míssil ucraniano e se os líderes da NATO pousaram ao lado de "pinturas demoníacas", em Espanha.