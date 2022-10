No Polígrafo SIC desta semana, verificamos os gastos com estudos para o novo aeroporto de Lisboa, o chumbo do PS a audições de ministros, polémicas com a segurança social, a suspensão da atualização das pensões, declarações de André Ventura e o discurso da deputada do Chega Rita Matias, conflitos de interesses no Governo, mentiras da campanha eleitoral no Brasil e ainda o pagamento de uma taxa de 4% para carregar os cartões de refeição nas escolas e um livro do Plano Nacional de Leitura.