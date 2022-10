No Polígrafo SIC desta semana, comparamos o preço dos combustíveis e os salários em Portugal e em França, verificamos se é verdade que as reservas de gás natural só chegam para 19 dias e se pessoas com deficiência e no desemprego recebem ou não o apoio de 125 euros, anunciado por António Costa.

