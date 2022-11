No Polígrafo SIC desta semana, verificamos as afirmações de António Costa no Parlamento, as contas de André Ventura, o regresso às ruas de Marcelo, os lucros extraordinários da Galp e a polémica no Mundial do Qatar.

Onde acaba a verdade e começa a mentira? O que são "fake news"? O fact-checking no Jornal da Noite da SIC.